Serie C, il rendimento dei tecnici subentrati: nessuno meglio di Floro Flores L'allenatore del Benevento ha la migliore media punti tra gli allenatori chiamati in corso d'opera

Nove punti in quattro partite. È un rendimento di tutto rispetto da parte di Antonio Floro Flores che si è seduto sulla panchina del Ciro Vigorito con non poco scetticismo, definito "giusto" dallo stesso allenatore, considerato che è approdato in prima squadra dal settore giovanile. Alla fine, Floro Flores è riuscito a uscire "quasi" indenne dal ciclo di fuoco con Monopoli, Cosenza, Salernitana e Cavese. Peccato per la sconfitta rimediata in terra calabrese, ma comunque gli ultimi due successi hanno permesso alla squadra giallorossa di dare un segnale importante a tutto il campionato. Per carità, Floro Flores ha ancora tanta strada da compiere, quattro partite sono nulla rispetto al percorso che il Benevento deve ancora intraprendere, ma è chiaro che l'approccio può essere considerato positivo, tra l'altro alla sua prima esperienza importante in carriera. Se confrontato con gli altri allenatori che sono subentrati nei tre gironi di Serie C che abbiano guidato le proprie squadre per almeno 360 minuti, il ruolino di marcia del tecnico giallorosso spicca e non poco.

Dietro Floro Flores c'è Venturato del Livorno

In tal senso, nessuno ha una media punti superiore. Dietro Floro Flores c'è Roberto Venturato che a Livorno ha conquistato otto punti in quattro partite, quindi uno in meno rispetto a Floro Flores. Subito dopo c'è Di Donato dell'Arzignano Valchiampo, capace di ottenere otto punti in cinque partite. Il rendimento peggiore è quello di Bertotto che con il Picerno non sta riuscendo a incidere in maniera determinante, come dimostrato dai quattro punti racimolati in otto partite. Domenica sarà interessante il confronto tra la gioventù e l'esperienza, rappresentate da Floro Flores ed Eziolino Capuano, altro allenatore subentrato che però sta vivendo un periodo di crisi importante: dopo le due vittorie in campionato e il successo in Coppa Italia, ottenuto proprio col Benevento, il tecnico dei tigrotti arriva a Benevento con ben cinque sconfitte consecutive sul groppone.

Serie C, il rendimento dei tecnici subentrati

Floro Flores (Benevento): 2,25 punti a partita

Venturato (Livorno): 2 punti a partita

Di Donato (Arzignano Valchiampo): 1,6 punti a partita

Bonatti (Dolomiti Bellunesi): 1,55 punti a partita

Troise (Lumezzane): 1.53 punti partita

Tedesco (Perugia): 1,28 punti a partita

Barilari (Foggia): 1 punto a partita

Capuano (Giugliano): 0,85 punti a partita

Tesser (Triestina): 0.71 punti a partita

Bertotto (Picerno): 0,5 punti a partita