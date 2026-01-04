Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Riccardo Iacoponi (esterno snistro classe 2007, che la società giallorossa aveva prelevato in estate dal Trastevere), rientrato dal prestito alla AC Prato, si trasferisce a titolo temporaneo alla Società ASD Heraclea Calcio.
Il Club giallorosso augura a Riccardo un percorso ricco di crescita e soddisfazioni.
Benevento, Iacoponi in prestito all'Heraclea
Il ragazzo, prelevato in estate dal Trastevere, rientra dal prestito al Prato
Benevento.
