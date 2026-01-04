Benevento, Iacoponi in prestito all'Heraclea

Il ragazzo, prelevato in estate dal Trastevere, rientra dal prestito al Prato

Benevento.  

Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Riccardo Iacoponi (esterno snistro classe 2007, che la società giallorossa aveva prelevato in estate dal Trastevere), rientrato dal prestito alla AC Prato, si trasferisce a titolo temporaneo alla Società ASD Heraclea Calcio.
Il Club giallorosso augura a Riccardo un percorso ricco di crescita e soddisfazioni.

