Benevento, c'è un dato del 2025 che premia Mignani in tutte le categorie L'attaccante giallorosso si è imposto grazie all'ottimo rendimento con la Pianese e in giallorosso

In un periodo storico in cui si pone l'accento sull'utilizzo dei calciatori italiani, a causa del rendimento deludende della Nazionale maggiore, c'è un dato significativo che riguarda Guglielmo Mignani. L'attaccante giallorosso si è imposto come l'italiano under 23 che ha messo a segno più gol nel corso del 2025. Il dato è relativo in tutto il mondo per le prime tre categorie di ogni federazione. Non solo, Mignani primeggia anche nella statistica che riguarda gli under 23 che giocano in Italia, nella quale rientrano gli stranieri.

Mignani, il giovane italiano più prolifico del 2025

Nel corso dell'anno solare appena concluso, Mignani ha realizato 14 reti, di cui 11 con la Pianese e 3 con il Benevento Calcio. Il girone di ritorno della scorsa stagione è stato fenomale per l'attaccante, tanto da attirare le attenzioni di club importanti, tra cui quello giallorosso che non ci ha pensato due volte a offrirgli un triennale per inserirlo in un reparto avanzato già competitivo. Come riportato da Transfermarkt, Mignani è l'italiano under 23 che più è andato a segno nel 2025. Il primato è condiviso con Matteo Zenoni, che milita nel campionato sammarinese, ma Mignani vanta una migliore media di minuti per gol.

Mignani "supera" anche Yildiz e Soulé

Mignani si è imposto anche sui coetanei stranieri, facendo meglio di elementi di spicco come Yildiz della Juventus (11 gol), Esposito dell'Inter (10 gol) e Soulé della Roma (9 gol). Le 14 marcature messe a segno nel 2025 sono un primato di tutto rispetto per l'attaccante giallorosso. Con la concorrenza che c'è nel reparto avanzato del Benevento, non sarà semplice ripetere gli stessi numeri nel 2026, ma Mignani si candida per recitare un ruolo importante con la maglia della Strega, con l'obiettivo di crescere ulteriormente, provando a conquistare la categoria superiore.