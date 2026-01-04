Catania frenato sul pari a Foggia Etnei addirittura sotto di una rete a metà ripresa, pareggiano con un autogol

Il Foggia blocca il Catania sul pari e frena la corsa degli etnei in vetta alla classifica. Partita coraggiosa dei satanelli che vanno addirittura ij vantagigo con il giovane Bevilacqua (57'). Il pari del Catania ariva al 65' per una sfortunata autorete di Buttaro. Nel finale, in cui il direttore di gara concede ben 7 minuti di recupero, Nocerino ha persino la ghiotta occasione per riportare in vantaggio i pugliesi con Dini battuto. Finisce 1 a 1 e non si può dire che il 2026 inizi col piede giusto per la squadra di Toscano. Il Benevento, che domani sera riceve al Vigorito il Crotone, ha un'ottima chance per fare il soprasso.