Benevento-Crotone, i convocati di Floro Flores: c'è il rientro di Salvemini I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il match del Vigorito

Sono ventisette i convocati di Floro Flores per il match di domani col Crotone, in programma al Vigorito a partire dalle 20:30. C'è da segnalare il rientro tra i disponibili di Salvemini, anche se appare evidente che bisognerà aspettare ancora un po' prima di rivederlo in campo. Salvemini è fuori da due mesi a causa dell'infortunio rimediato a Catania e nei giorni scorsi ha saltato gli allenamenti a causa di un fastidio alla schiena, per poi rientrare parzialmente al lavoro con i compagni. Ci sono anhe diversi calciatori della Primavera che faranno parte del gruppo giallorosso: Kwete, Del Gaudio, Battista e Giugliano. Elementi che Floro Flores conosce molto bene per averli allenati fino a quando non è arrivata la chiamata del presidente Vigorito alla guida della prima squadra. Assenti Nardi, Ricci e Sena.

Benevento-Crotone, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Kwete, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi:

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia;

ATTACCANTI: Battista, Cantisani, Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Nardi, Ricci, Sena.