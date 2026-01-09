Benevento, seduta all'Avellola: Caldirola subito in campo. LE FOTO Riaggregati al gruppo anche Saio e Prisco che avevano saltato mercoledì

Un ritorno suggestivo, come se il tempo si fosse fermato. Vedere Luca Caldirola correre come un ragazzino sul sintetico dell'Avellola ha dato la stura a tutta una serie di bei ricordi, quelli del Benevento “versione serie A e serie B”.

Floro Flores ovviamente non ha perso tempo ed ha subito testato la condizione del difensore di Desio. Che sta decisamente bene ed è utilizzabile se ce ne dovesse essere bisogno domenica al Pinto. Sembra ovvio che il quartetto di partenza preveda inizialmente la presenza di Borghini e Saio centrali, con Pierozzi e Ceresoli esterni. Nelle esercitazioni del tecnico giallorosso, Caldirola ha fatto coppia spesso con Scognamillo, in una linea a quattro con Romano e Viscardi. Che fosse pronto era scontato, ora ogni decisione spetterà a Floro, che ha la possibilità di scegliere al meglio per questa difficile trasferta di Caserta. Inutile dire che si sono riaggregati al gruppo, dopo aver saltato la seduta di mercoledì sia Saio che Prisco, che dunque sono disponibili per il derby.

Sta bene anche Salvemini, che dopo aver rotto il ghiaccio lunedì contro il Crotone andando in panchina, ora è pronto anche a regalarsi uno spezzone di partite se ne dovesse essere bisogno.