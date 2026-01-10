Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores: c'è la "prima" di Caldirola

I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per il derby del Pinto

casertana benevento i convocati di floro flores c e la prima di caldirola
Benevento.  

Definitii i convocati di Floro Flores per il derby di domani contro la Casertana. Assente lo squalificato Scognamillo, così come i vari Nardi, Ricci e Sena. C'è la prima chiamata per Caldirola. 

Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores 

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi; 
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Viscardi; 
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia; 
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Nardi, Ricci, Sena, Scognamillo, 

Ultime Notizie