Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores: c'è la "prima" di Caldirola

Definitii i convocati di Floro Flores per il derby di domani contro la Casertana. Assente lo squalificato Scognamillo, così come i vari Nardi, Ricci e Sena. C'è la prima chiamata per Caldirola.
Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Nardi, Ricci, Sena, Scognamillo,