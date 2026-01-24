Benevento, successo col Siracusa: l'abbraccio tra squadra e tifosi (FOTO) Gli scatti realizzati da Mario Taddeo

Secondo successo consecutivo per il Benevento che al Vigorito piega il Siracusa con il punteggio di 3-1. I siciliani hanno sbloccato il risultato dopo venti minuti con Di Paolo che ha sfruttato un errore di Vannucchi per andare al gol. La rete del Siracusa non ha spaventato la Strega che ha portato in poco tempo il risultato sul 3-1, con reti di Tumminello, Maita e Simonetti. Il secondo tempo è stato di gestione, con il Siracusa che nel finale si è portato sul 3-2 con Piacciardi. Il Benevento si consolida al comando della classifica, in attesa del match di domani tra Catania e Cosenza.