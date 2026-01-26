"Gold award" di C: Prisco brillante secondo E' stato superato solo da Christian De Marco, fratello dell'interista Federico

Alla fine ha dovuto soccombere ad un “fratello d'arte”, quel Christian De Marco della Pro Patria, che è il più piccolo della famiglia di Federico, talento dell'Inter e della Nazionale. Tony Prisco è finito secondo nella classifica della “Gold Award” di serie C organizzata dal servizio di marketing “Affidabile.org” che in questa iniziativa ha avuto come partner il sito “La Casa di C”. De Marco ha guadagnato 1.197 voti, Prisco si è fermato a 960. Lontani gli altri: Rovida della Pro Patria (563), Fall del Monopoli (441), Mastroianni ancora della Pro Patria (434), Corbari del Catania (321).

Rimane la siddisfazione per aver fatto comunque incetta di voti e per la stima che s'è guadagnato nel mondo della serie C (e non solo...).

Tony Prisco rimane un indiscutibile talento, classe 2004, che può avere u grande futuro davanti a sé. Il “piccolo Xavi” come viene soprannominato, è in crescita costante, e al fianco di Maita sta trovando una continuità di rendimento che dovrebbe portarlo a traguardi sempre più importanti. Grande visione di gioco, ritmi sostenuti, mai un pallone sprecato. Il giovane giallorosso che ha vissuto tutte la trafila nelle giovanili giallorosse (con un anno in prestito a Recanati) sin dal 2019 ed è legatissimo alla strega. Il suo sogno? Andare in serie B con la squadra che lo ha cresciuto, anche se gli sguardi interessati su di lui si sono moltiplicati. Questo secondo posto nella classifica del “Gold Award” deve stimolarlo sempre di più per quello che potrà fare in futuro.