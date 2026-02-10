La serie C in campo di martedì: tante partite batticuore Il Benevento atteso a Trapani, il Catania contro il Cerignola al Massimino

Siamo al turno infrasettimanale, una sorta di “penalità” posta al centro di un percorso, come gli “imprevisti” del Monopoly. In C non ci sono altre competizioni da giocare (al di là della Coppa Italia giunta già alla finale tra Potenza e Latina), ma di tanto in tanto gli organizzatori impongono queste accelerate che non hanno molto senso.

Si è giocato venerdì e sabato, si torna in campo questo martedì, poi di nuovo a sgambettare sabato prossimo. Un bel tour de force con giocatori che non sono abituati a giocare tre partite in una settimana, con improbabili turn over, con poca gente sugli spalti e con le inevitabili sorprese. Preparatevi.

Quattro sfide alle 18

Il turno infrasettimanale si consuma in poche ore: quattro partite alle 18, sei alle 20,30. Si inizia nel tardo pomeriggio. Il Benevento sarà a Trapani, al Provinciale, curva locale chiusa, clima di aperta contestazione verso il presidente Antonini (che continua i suoi litigi a furia di carte bollate), ma che consente agli abbonati del Trapani Shark di basket di assistere alla partita pagando un solo euro. Un bel gesto se non fosse che lo “Shark” è stato recentemente escluso dal campionato di A1 e i tifosi l'hanno interpretata come l'ennesima provocazione. Alle 18 si giocano anche Cavese-Monopoli, Sorrento-Giugliano, con i tigrotti di Di Napoli che sembrano resuscitati, e Team Altamura-Latina, con gli ospiti più attratti dalla finale di Coppa Italia che dal resto del campionato.

Le sei partite serali

Alle 20,30 scendono tutte le altre squadre di alta classifica. Al Massimino di Catania c'è l'Audace Cerignola. Maiuri non vuole partire battuto lì dove hanno perso praticamente tutti (vi ha pareggiato solo il Sorrento) e nessuno vi ha segnato la miseria di un gol. Toscano è atteso al riscatto dopo la batosta col Sorrento (bestia nera). “Giochiamo contro la squadra più in forma del campionato. Non guardiamo alla classifica e al calendario. Ogni partita è fondamentale, ci sono tanti punti in palio. Faremo una grande partita”. Non ci sarà ancora Di Tacchio, potrebbe scoccare l'ora di Ponsi sull'esterno sinistro.

All'Arechi ci sarà il Casarano che ha ritrovato la vittoria contro il Sorrento. Granata all'ultimissima spiaggia, Raffaele con una fiducia sempre più risicata. Gli mancheranno sempre Cabianca, Inglese e l'ultimo arrivato Antonucci. Dovrebbe restare fuori Golemic, in difesa arretra Capomaggio.

Bella la sfida al Pinto di Caserta dove arriva il Crotone reduce da 4 vittorie consecutive, mentre il Cosenza spera di ritrovare il sorriso contro il Siracusa al Marulla. Ultima sfida della serata quella di Foggia dove arriva il Picerno. Sulla panchina dei satanelli c'è Cangelosi in una sorta di “revival” col passato, quando faceva da secondo a Zeman.

SERIE C – LA 26^ GIORNATA

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

Alle 18

TRAPANI-BENEVENTO

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

CAVESE-MONOPOLI

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

SORRENTO-GIUGLIANO

Sky Sport Max e Sky Sport 253

TEAM ALTAMURA-LATINA

Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Alle 20.30

CATANIA-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

SALERNITANA-CASARANO

Sky Sport 252

ATALANTA U23-POTENZA

Sky Sport 253

CASERTANA-CROTONE

Sky Sport 254

COSENZA-SIRACUSA

Sky Sport 255

FOGGIA-AZ PICERNO

Sky Sport 256