"Territorio giallorosso", l'entusiasmo di Castelfranco in Miscano Il comune fortorino sarà presente al Vigorito in occasione del match con il Latina

In occasione del match tra Benevento e Latina, in programma domani alle 14:30, sarà presente al Vigorito anche il comune di Castelfranco in Miscano, nell'ambito dell'iniziativa "Territorio giallorosso". Il comune fortorino ha partecipato con entusiasmo all'iniziativa promossa dal Benevento Calcio, come evidenziato dal sindaco Giallonardo: "Mi sento in dovere di ringraziare Vigorito e tutta la società per aver invitato la comunità. È stata un’iniziativa intelligente per cercare di riavvicinare le comunità della provincia alla squadra che rappresenta l’intero territorio. Sono molto contento di questa opportunità. Quest’anno, dopo un paio di stagioni altalenanti, la squadra sta disputando un campionato eccezionale. Gli ultimi risultati testimoniano uno stato di forma davvero significativo. Ci sono tutte le condizioni per tornare in Serie B, categoria sicuramente più consona alla piazza. Non bisogna però festeggiare prima del dovuto: serve mantenere alta la tensione, perché ci sono ancora partite importanti da disputare".

Il delegato allo sport Petruccelli: "Iniziativa lodevole"

Al Vigorito sarà presente anche Emiliano Petruccelli, delegato allo sport di Castelfranco in Miscano: "Credo sia un’iniziativa lodevole: avvicina molto anche le piccole realtà di paese alla squadra, nonostante la distanza. Anche da non cittadini beneventani, ma appartenenti alla provincia, possiamo sostenere una realtà fondamentale per il territorio. Ho seguito alcune partite e penso che, con i dovuti scongiuri, la squadra abbia dimostrato di essere superiore. Le avversarie tengono botta, ma il Benevento esprime un gioco che diverte e riaccende l’entusiasmo dei tifosi, anche di quelli che erano un po’ sfiduciati. Siamo davvero molto contenti. Colgo l’occasione per ringraziare il Benevento Calcio e il presidente Vigorito per questa bellissima iniziativa. Speriamo che attività come questa continuino a essere promosse, perché sono fondamentali per creare un forte tessuto sociale e rafforzare il legame tra squadra e territorio".