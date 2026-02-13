Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 27^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Latina. Tre gli assenti, considerato che ai lungodegenti Nardi e Ricci si è purtroppo aggiunto Pierluigi Simonetti che giovedì sera si è operato a Barcellona per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Recuperati Prisco e Saio. Sono dunque 23 i convocati di Floro Flores.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
CENTROCAMPISTI
56 Kouan Christian
8 Maita Mattia
5 Mehic Dino
4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
Benevento, ecco i convocati per la sfida col Latina
Sono tre gli assenti: ai "lungodegenti" Nardi e Ricci si è aggiunto Simonetti
