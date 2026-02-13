Benevento, ecco i convocati per la sfida col Latina

Sono tre gli assenti: ai "lungodegenti" Nardi e Ricci si è aggiunto Simonetti

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 27^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Latina. Tre gli assenti, considerato che ai lungodegenti Nardi e Ricci si è purtroppo aggiunto Pierluigi Simonetti che giovedì sera si è operato a Barcellona per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Recuperati Prisco e Saio. Sono dunque 23 i convocati di Floro Flores.

PORTIERI

22 Esposito Manuel
   1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
  3 Sena Francesco Pio

CENTROCAMPISTI

56 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
  5 Mehic Dino
  4 Prisco Antonio
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

   7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
  9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco 

