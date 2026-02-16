Benevento, da domani di nuovo in campo: si cerca il sostituto di Simonetti Kouan, utilizzato contro il Latina, ha denotato qualche imbarazzo a sinistra

Due giorni di meritato riposo per il Benevento (molti ne hanno approfittato per una gita “fuori porta”), anche se il pensiero già corre alla trasferta di Altamura. Un'altra partita insidiosa contro un avversario scomodo, che ha appena interrotto (a Potenza) una bella serie di risultati utili. Qualche grillo per la testa, il sogno di agganciare i play off, ma con le parole sagge pronunciate da Devis Mangia, l'allenatore biancorosso che ha nel suo palmarès squadre importanti tra cui l'Under 21 azzurra. “Il finale di stagione? Mi mancano i punti per ottenere la salvezza. Se alla fine dell'anno saremo riusciti a mantenere la categoria avremo fatto un grandissimo risultato”. Vola basso il tecnico pugliese, che si rammarica del 3 a 0 rimediato al Viviani, ma guarda con fiducia già al prossimo impegno contro la capolista: “Abbiamo la prima della classe e devo fare i conti di quanti giocatori ho a disposizione. Crimi? Ha detto che ha sentito cedere il ginocchio: che non è proprio una bella sensazione”. Oltre all'ex Carpi, mancherà contro i giallorossi anche Falasca che è stato espulso a Potenza. Mangia non ha neanche potuto utilizzare gli infortunati Millico, Rosafio e Poli. Ma proverà a recuperarli.

La difficile sostituzione di Simonetti

Il Benevento, da parte sua, avrà come sempre solo l'imbarazzo della scelta. Finalmente la squadra potrà contare su una settimana intera di lavoro e Floro Flores potrà scegliere con tranquillità gli elementi adatti a questa difficile trasferta.

Uno dei crucci maggiori del tecnico giallorosso è la sostituzione di Simonetti. Sabato ha provato inserendo Kouan. L'ivoriano non è parso a suo agio in quella posizione ed anzi in più di un'occasione si è fatto trovare impreparato nelle conclusioni col piede mancino. Questo non vuol dire che l'esperimento vada bocciato in partenza, ma forse in settimana sarà lecito provare anche qualche altra soluzione. In quella zona di campo potrebbe essere utilizzato anche Celia, mancino naturale e più portato alla manovra offensiva che a difendere. Una catena sinistra formata da Ceresoli e Celia potrebbe anche essere quella più adatta per la sostituzione di Pierluigi Simonetti. I giorni per provare non mancano, l'organico giallorosso ha le armi giuste per sopperire a questa grave assenza.