Benevento, Floro Flores: "Vittoria dedicata ai tifosi, hanno il fuoco dentro" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo in rimonta ottenuto ad Altamura

Ecco le dichiarazioni di Floro Flores al termine del match contro l'Altamura: "Non mi piace che prendiamo sempre gol su ripartenze, magari con poca cattiveria nel non permettere certe occasioni. Giocavamo contro una squadra ben organizzata, eravamo consapevoli delle difficoltà. Negli ultimi periodi è diventato di moda rincorrere il risultato ed è una cosa che non mi piace. Caldirola titolare? Non c'è nessuna bocciatura, Saio ha sempre giocato. In quel reparto ho tanta qualità. Manconi? Si è allenato alla grande e meritava di giocare. Nessuno in questo momento deve sentirsi escluso, anzi sono tutti partecipi perché mancano dieci finali da affrontare. Nel finale abbiamo pensato a difenderci perché l'Altamura ha messo in campo molti attaccanti. Dobbiamo migliorare in tante cose, siamo una squadra forte e con grande cuore, ma dobbiamo imparare a non prendere gol, o a non regalarli così facilmente. Voglio ringraziare i tifosi, è una gioia questo entusiasmo. Per me è un onore allenare questa squadra. Dobbiamo cavalcare questa onda, loro sono parte integrante di questo gruppo e sono l'uomo in più. Spero di vederli anche a Potenza, questa vittoria va a loro perché hanno il fuoco dentro come noi".

"Vigorito vuole tornare in Serie A? La penso come lui, abbiamo le stesse ambizioni. Il mio obiettivo è uno solo: non smetterò mai di ringraziare questa città e il popolo giallorosso che mi sta dando tanto colore. Questo fa parte del nostro sport, averli conquistati mi rende orgoglioso e onorato. Il presidente è diventato come un padre, parliamo più di cose private che di calcio. C'è tanta stima e bene, gliene vorrò per tutto il resto della mia vita".