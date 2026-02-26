Trasferta a Potenza, ci sono ancora biglietti disponibili Il dato ufficiale parla di 388 biglietti emessi. Piattaforma in sofferenza per l'alta richiesta

Il dato dei biglietti venduti per la sfida di domenica tra Benevento e Potenza si è fermato a 388. Il sold out è vicino, ma non ancora centrato. La ragione è semplice. I sistemi on line per quanto comodi sono delicati quando vengono presi d'assalto. E' accaduto dunque che molti tifosi hanno provato a lungo a connettersi con la piattaforma su cui erano in vendita i tagliandi, ma senza ottenere risultati. Il Benevento consiglia quindi di dotarsi degli ultimi biglietti recandosi fisicamente al punto vendita (tabacchi Collarile in piazza San Modesto) e sottoscrivere il titolo di ingresso. D'altro canto siamo appena a giovedì e c'è tutto il tempo per acquistare il prezioso tagliando della partita col Potenza.

D'altro cnto, dopo l'esodo fatto registrare contro l'Altamura, era prevedibile che anche a Potenza, centro relativamente vicino, i tifosi giallorossi si catapultassero su Internet per accaparrarsi il biglietto. Purtroppo la capienza dei Viviani non consente di poter contenere un numero maggiore di tifosi ospiti e dunque più di 500 non potranno assistere alla gara dalla piccola curva riservata alle tifoserie viaggianti.