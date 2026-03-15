Serie C / Diretta Benevento-Foggia 1-0, la sblocca Tumminello LIVE

Al Vigorito si affrontano Benevento e Foggia, con i giallorossi che sono a caccia della quinta vittoria consecutiva per avvicinarsi ulteriormente alla promozione diretta in Serie B.
32' - Infortunio per Valietti, Pazienza inserisce Romeo al suo posto
22' - Conclusione dalla distanza di Liguori: facile parata di Vannucchi
18' - BENEVENTO IN VANTAGGIO! Cross di Lamesta per la testa di Tumminello che sblocca il risultato
16' - Cross di Pierozzi, ci arriva Perucchini: sulla ribattuta si fionda Lamesta che cerca la precisione, ma la palla va alta
7' - Assedio da parte del Benevento: cross di Lamesta, ci arriva Saio di testa: palla fuori
5' - Calcia Tumminello dal limite: palla fuori dopo una deviazione
4' - Inisidioso tiro-cross di Tumminello che attraversa pericolosamente l'area
1' - Squadre in campo: comincia Benevento-Foggia!
Benevento-Foggia 1-0, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Talia; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Prisco, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Romano, Mignani, Caldirola, Kouan. All.: Floro Flores
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Biasiol, Staver, Dimarco; Valietti (32'pt Romeo), Menegazzo, Garofalo; Liguori, Bevilacqua, D'Amico. A disp.: Magro, Borbei, Castorri, Minelli, Cangiano, Nocerino, Eyango, Giron, Pazienza, Tommasini, Rizzi. All.: Pazienza
Arbitro: Poli di Verona. Assistenti: Barcherini di Terni e Brunetti di Milano. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Chianese di Napoli
Marcatore: 18'pt Tumminello