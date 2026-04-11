Girone B in volata: Arezzo-Ascoli, un altro round per decidere chi andrà in B 800 ascolani a Forlì, mentre il campo di Arezzo sarà un brulicare di bandiere amaranto

Arezzo e Ascoli in volata. Per conoscere il nome del vincitore del girone B di serie C bisognerà quasi certamente attendere l'ultima giornata. Spettatore interessato anche il Benevento, che attende di conoscere il nome della terza squadra che parteciperà alla suggestiva Supercoppa.

Questo sabato alle 17,30 toccherà all'Ascoli scendere in campo, al Morgagni di Forlì. La squadra romagnola è fuori dalla zona play out (Rimini, escluso in avvio di stagione è l'unico retrocesso direttamente), ma vuole consolidare la sua posizione. D'altro canto il tecnico Alessandro Miramari ha solo parole di elogio nei confronti dell'Ascoli che reputa “la squadra più forte del campionato”.

Nel centro marchigiano intanto sale la febbre del tifo: i 798 biglietti messi a disposizione dei tifosi bianconeri sono andati polverizzati in trenta minuti. Proprio per questa ragione molti supporters marchigiani avevano iniziato a comprare biglietti on-line nel settore dei locali. Il Forlì ha così disposto, di comune accordo con le autorità, l’annullamento di tutti i biglietti acquistati in prevendita per quel settore fino a mercoledì 7 aprile. Chi aveva acquistato quei biglietti è stato subito rimborsato. La vendita è stata successivamente riaperta per i soli residenti della provincia diForlì-Cesena escludendola modalità d’acquisto on-line.

Ad Arezzo, che scende in campo domenica (17,30) nel derby contro il Livorno, hanno fatto rumore le parole del presidente Guglielmo Manzi, che nel ribadire di avere ancora fiducia nella promozione diretta, ha rivolto il suo monito nei confronti di Christian Bucchi, riportato in un'intervista alla Nazione: “Io e Cutolo abbiamo consegnato a Bucchi una Ferrari: sono ancora convinto che il nostro sia l’organico più forte del girone e quindi adesso tocca al mister far ripartire la macchina a pieni giri”. Lo stadio aretino contro il Livorno sarà tutto amaranto per l'assenza dei tifosi ospiti per il divieto di trasferta. Ci saranno migliaia di bandiere per colorare lo stadio e lanciare un messaggio di fiducia alla squadra da parte dei gruppi della curva sud e Orgoglio Amaranto". L'Arezzo, lo ricordiamo, è ancora padrone del suo destino essendo in vantaggio di un gol negli scontri diretti. In un arrivo a pari punti, sarebbe la squadra di Bucchi ad essere promossa.