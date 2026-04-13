FOTO. Maita alza la Coppa, apoteosi al "Vigorito" per la B La cerimonia di consegna alla presenza del presidente Matteo Marani

Un urlo liberatorio ha accompagnato la cerimonia di premiazione del Benevento per la vittoria del girone C di serie C. Dopo aver conquistato l’aritmetica promozione con il successo contro la Salernitana, questa sera al termine del match contro la Cavese, si è tenuta la cerimonia di consegna della Coppa sul prato del “Vigorito”.

Un momento emozionante, salutato dall’ovazione del popolo sannita, tornato a gioire dopo anni difficili. A consegnare il trofeo ai calciatori della Strega è stato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani che lo ha inizialmente “affidato” nelle mani del presidente Oreste Vigorito, l’artefice principale del ritorno dei giallorossi tra i cadetti.

Il numero uno del club ha, poi, affidato la Coppa al suo capitano, Mattia Maita, che l’ha alzata al cielo di Benevento. Gesto accompagnato dall’esplosione di fumogeni giallo e rosso, fuochi d’artificio e salutato dal tripudio del “Vigorito”, tornato ad emozionarsi per la vittoria di un campionato e ora libero di sognare traguardi sempre più ambiziosi.