Benevento, Floro Flores: «Per me la B è come vincere la Coppa del mondo» E sul futuro: «Deciderà il presidente, io mi riconfermo»

Considera la sconfitta con la Cavese «una sofferenza» ma che è stata attenuata dalla grande festa per un traguardo storico. Antonio Floro Flores, allenatore del Benevento, ha commentato ai microfoni di Ottochannel canale 16, nel corso di Offside, la serata di festa del "Vigorito". «È una gioia immensa. È stata un’annata lunga. Forse questa settimana abbiamo festeggiato troppo e sono un po' arrabbiato per la partita. Ma ora è il momento di goderci questa gioia, unica e indimenticabile», ha detto l'allenatore della Strega.

«Poter vedere il sorriso negli occhi del presidente è qualcosa di unico, così come la gioia dei bambini che ti fermano per strada e ti ringraziano per quanto fatto. Noi viviamo per questi momenti e voglio godermeli fino in fondo. Stasera è stato eccezionale veder gioire i tifosi, noi viviamo per dargli emozioni. Per me, vincere questo trofeo, è come se fosse la Coppa del mondo».

E sul futuro: «Io mi riconfermo, deciderà il presidente».