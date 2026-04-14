Il ds Carli: «La promozione è di tutti, ora testa al Giugliano» «Se vogliamo crescere dobbiamo chiudere bene questo campionato»

C'è tanto anche di Marcello Carli nel ritorno del Benevento in serie B. Il direttore sportivo, intervenendo nel corso di Offside in onda su Ottochannel canale 16, ha però ribadito l'importanza del gruppo e dell'ambiente.

«La promozione è di tutti, anche di un singolo tifoso che è venuto a vedere una sola partita», ha detto il dirigente del club giallorosso. «A me non importa fare la classifica. So solo che stasera mi sono goduto la festa, ho visto il presidente stra-felice e sono contento da matti per questo risultato».

Carli, tuttavia, spera di chiudere nel migliore dei modi questo campionato, soprattutto in vista delle ultime due partite ancora da disputare. «La B? Ora devo soprattutto riposarmi. Però dobbiamo chiudere bene la stagione e fare una partita seria a Giugliano. Se vogliamo crescere - ha concluso - dobbiamo chiudere bene questo campionato».