Vrenna affranto: Il Crotone avrà una penalizzazione Il patron dei pitagorici ammette di non aver ottemperato a delle scadenze federali

Il grido di dolore di un dirigente appassionato, ma allo stremo per infinite ragioni, che annuncia di non aver ottemperato ad alcune scadenze federali e che quasi certamente per questo arriverà una penalizzazione. Il presidente del Crotone Vrenna, dice ai suoi tifosi che cercherà di ovviare nel più breve tempo possibile alle mancanze, ma li avvisa che arriverà quasi certamente una penalizzazione per la prossima stagione. Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale della società jonica.

“Con grande rammarico mi trovo costretto a comunicare che, per la prima volta dopo circa quindici anni, non siamo riusciti a rispettare alcune delle scadenze federali del mese. Avevo già illustrato le difficoltà nel corso della conferenza stampa di dicembre, in particolare le ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria sull’accesso al credito bancario. In quella occasione, tuttavia, eravamo riusciti, seppur con grande sforzo, a reperire le risorse necessarie per evitare una penalizzazione. Questa volta, a causa di molteplici impedimenti, non siamo riusciti a compiere lo stesso passo e rimettiamo ora la decisione agli organi di giustizia sportiva della FIGC. È verosimile che nella prossima stagione si parta con una penalizzazione. Ci impegneremo affinché le criticità vengano risolte nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, auspico che tutto l’ambiente resti unito e compatto, così da ritrovare la stabilità necessaria per superare questo momento delicato e avviare un nuovo percorso virtuoso che ci conduca, quanto prima, a nuove soddisfazioni sportive”.

Il presidente Gianni Vrenna