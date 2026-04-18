Benevento, a Giugliano in rampa di lancio Esposito e Romano. Rientra Prisco Donatello potrebbe dare la disponibilità a giocare, Maita "accompagna" la squadra

Lo ha annunciato anche Antonio Floro Flores: a Giugliano ci sarà qualche novità in formazione. La prima, quella più succulenta è la presenza tra i pali di Manuel Esposito al posto di Gianmarco Vannucchi. Il portiere titolare, 36 partite su 36 finora e ben 17 clean sheet, si è fermato per un problemino e resterà a riposo. E' tra i convocati, ma non è disponibile.

Così come Mattia Maita, il capitano. E' rimasto col gruppo, andrà a Giugliano, non chiaramente per giocare. La distrazione al collaterale è da trattare con serietà, per lui se ne parlerà, se sarà possibile, nella Supercoppa.

Ma Floro ha annunciato anche altre novità. Una riguarderà certamente Raffaele Romano, fisico da granatiere, giocatore di gamba e un prospetto da tenere assolutamente d'occhio. Potrebbe prendersi la maglia di Edoardo Pierozzi che ha tirato sempre a tutta per l'intero campionato e dunque ha bisogno di rifiatare. Tra i giocatori assenti era stato dato anche il giovane Matteo Donatiello, che proprio contro la Cavese ha esordito in serie C. Il ragazzo ha preso una botta, ma potrebbe anche essere disponibile se dovesse servire. Non bisogna dimenticare che a centrocampo è di nuovo impiegabile Tony Prisco, che ha scontato un turno di squalifica. Al suo fianco uno tra Kouan (favorito) e Talia. Un centrocampo tutto “made in cantera”, in pratica quello dello scorso campionato. Con un Del Gaudio in più, il ragazzo dell'Under 17 che Floro Flores conosce molto bene e che potrebbe anche far esordire a Giugliano.

In avanti mancherà Manconi, che non è stato neanche convocato. Potrebbe trovare spazio Lorenzo Carfora. Una possibilità in più anche per il bomber della Primavera, Giugliano. Anche lui in odore di debutto.

Ovvio che in attacco ci dovrebbero essere molte conferme, a partire da Ciccio Salvemini, ex speciale di questa sfida, dopo le due stagioni giocare in gialloblù. Ciccio-gol guarda con occhi avidi alla classifica dei cannonieri dopo che ha toccato quota 13 nella speciale classifica. Ma anche Tumminello è sempre alla ricerca del bersaglio grosso. Ce l'ha nel suo Dna.