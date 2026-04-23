Benevento in Serie B, Arco di Traiano giallorosso per celebrare la promozione L'iniziativa promossa dal comune a firma di Mastella e Pasquariello

In attesa della sfilata in programma domenica dopo il match col Cerignola, il Comune di Benevento ha comunicato che da domani l'Arco di Traiano sarà a tinte giallorosse per celebrare la promozione in Serie B della Strega. Prevista anche una cerimonia in un luogo istituzionale, la cui data sarà comunicata successivamente. Ad annunciarlo, attraverso una nota, il sindaco Mastella e l'assessore Pasquariello: "Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello annunciano che da domani - al fine di celebrare la promozione di in serie B del Benevento Calcio - l'Arco di Traiano sarà illuminato con i tradizionali colori sociali della squadra, dunque di giallorosso. "Il monumento simbolo della Città si vestirà di giallorosso per omaggiare un successo sportivo che è di tutta la Città: a fine campionato, come già concordato con il presidente Vigorito, ci sarà un momento di festa, in un luogo istituzionale, per suggellare i festeggiamenti in onore della serie B", concludono Mastella e Pasquariello".