Supercoppa: squadra di Bucchi ko, sabato sarà Benevento-Arezzo al Vigorito Il Vicenza vince a mani basse sulla squadra toscana che schiera le seconde linee

Bucchi sceglie il turn over, manda in campo le seconde linee e di fatto concede una vittoria abbastanza scontata al Vicenza che chiude addirittura sul 5 a 2. A parte la prima parte di gara, non c'è stata partita. Il Vicenza ha vinto senza problemi, anche se alla fine è stato l'Arezzo a fare festa nel finale grazie alla presenza della Lega di C. “Volevamo vincere – dice Bucchi, ma oggi festeggiamo la nostrab vittoria e raccogliere quello che abbiamos eminato in dieci mesi di duro lavoro. Sono riconoscente a questi ragazzi e andavano premiati, ho avuto il piacere di vedere in campo anche chi ha avuto meno spazio, ma è stato protagonista di questa cavalcata”.

Ora il calendario è completo: sabato 9 maggio si giocherà al Vigorito Benevento-Arezzo. Sabato 16 si chiuide al Menti con Vicenza-Benevento. Per assicurarsi la Supercoppa la squadra giallorossa avrà bisogno di vincere entrambe le partite o di battere i toscani con almeno tre gol di scarto. Siolo in quel caso potrà puntare anche al pareggio a Vicenza.

AREZZO-VICENZA 2-5

AREZZO (4-3-3): Trombini (85′ Galli); Renzi, Gilli (85′ Casarosa), Gigli, Di Chiara; Mawuli (58′ Ravasio), Guccione, Viviani (46′ Tavernelli); Varela, Cortesi (75′ Arena), Pattarello. All. Bucchi.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri (73′ Tribuzzi), Zonta (73′ Cavion), Carraro, Rada (66′ Vitale), Costa; Morra (66′ Capello), Rauti (66′ Stuckler). All. Gallo.

RETI: 38′ Morra (V), 43′ Morra (V), 69′ Stuckler (V), 72′ Gigli (A), 76′ Stuckler (V), 89′ Di Chiara (A), 90’+3′ Autogol Casarosa (V).

NOTE: Ammoniti: Mawuli (A), Leverbe (V).