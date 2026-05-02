Supercoppa: squadra di Bucchi ko, sabato sarà Benevento-Arezzo al Vigorito

Il Vicenza vince a mani basse sulla squadra toscana che schiera le seconde linee

supercoppa squadra di bucchi ko sabato sara benevento arezzo al vigorito
Benevento.  

Bucchi sceglie il turn over, manda in campo le seconde linee e di fatto concede una vittoria abbastanza scontata al Vicenza che chiude addirittura sul 5 a 2. A parte la prima parte di gara, non c'è stata partita. Il Vicenza ha vinto senza problemi, anche se alla fine è stato l'Arezzo a fare festa nel finale grazie alla presenza della Lega di C. “Volevamo vincere – dice Bucchi, ma oggi festeggiamo la nostrab vittoria e raccogliere quello che abbiamos eminato in dieci mesi di duro lavoro. Sono riconoscente a questi ragazzi e andavano premiati, ho avuto il piacere di vedere in campo anche chi ha avuto meno spazio, ma è stato protagonista di questa cavalcata”.

Ora il calendario è completo: sabato 9 maggio si giocherà al Vigorito Benevento-Arezzo. Sabato 16 si chiuide al Menti con Vicenza-Benevento. Per assicurarsi la Supercoppa la squadra giallorossa avrà bisogno di vincere entrambe le partite o di battere i toscani con almeno tre gol di scarto. Siolo in quel caso potrà puntare anche al pareggio a Vicenza.

AREZZO-VICENZA 2-5

AREZZO (4-3-3): Trombini (85′ Galli); Renzi, Gilli (85′ Casarosa), Gigli, Di Chiara; Mawuli (58′ Ravasio), Guccione, Viviani (46′ Tavernelli); Varela, Cortesi (75′ Arena), Pattarello. All. Bucchi.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri (73′ Tribuzzi), Zonta (73′ Cavion), Carraro, Rada (66′ Vitale), Costa; Morra (66′ Capello), Rauti (66′ Stuckler). All. Gallo.
RETI: 38′ Morra (V), 43′ Morra (V), 69′ Stuckler (V), 72′ Gigli (A), 76′ Stuckler (V), 89′ Di Chiara (A), 90’+3′ Autogol Casarosa (V).
NOTE: Ammoniti: Mawuli (A), Leverbe (V).

Ultime Notizie