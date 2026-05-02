Primavera, Benevento sconfitto in casa del Pescara Ko per la Strega nell'ultima trasferta della stagione

Pescara-Benevento 5-2

Pescara: Profeta, Rossi, Landolfi, Di Zio, Valori, Thelen, D'Arcangelo, Guaragna (22'st Bonetto), Cardilli (22'st Rosciglioni), D'Errico (22'st Tarantelli), Shehaj (45'st Muzi). A disp.: D'Oronzo, Marrone, Bosi, Gui, Giacalone, Servalli, Samson, Sculli. All.: Stella

Benevento: Mandato, Kwete , Scarpitella, Del Gaudio, Squillante, D'Ambrosio, Grilli (26'st Milucci), Donatiello, Soprano, Giugliano, Borrelli (26'st Miranda). A disp.: Suppa, manuzzi, Paolini, Nonga, Cerulo, Tagliente. All.: De Angelis

Arbitro: Mammoli di Perugia. Assistenti: Scarangella di Cassino e Baciu di Tivoli

Marcatori: 24'pt e 19'st Cardilli, 13'st Soprano, 28'st Miranda, 30'st Tarantelli, 36'st Rosciglioni, 47'st D'Arcangelo

Sconfitta per il Benevento in casa del Pescara, con gli abruzzesi che si sono imposti con il risultato di 5-2. Il Pescara è andato subito vicino al gol con un calcio di rigore di Cardilli, ma l'attaccante ha trovato l'opposizione di Mandato che ha neutralizzato la conclusione dagli undici metri al 22'. Due minuti dopo, lo stesso Cardilli ha sbloccato il risultato. Nella ripresa, il Benevento ha pareggiato i conti con Soprano, ma il Pescara si è riportato in avanti col punteggio con Cardilli. Al 28' è arrivato nuovamente il pari sannita con Miranda. Poi il Pescara ha preso il largo con le marcature di Tarantelli, Rosciglioni e D'Arcangelo che hanno portato il risultato sul definitivo 5-2. Per il Benevento è stata l'ultima trasferta della stagione. Nella prossima giornata, la squadra di De Angelis ospiterà il Bari e sarà l'ultima giornata di campionato.