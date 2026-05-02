Under 16, test col Napoli per il Benevento verso le fasi finali I giallorossi sono concentrati verso il match del prossimo 10 maggio

L'under 16 del Benevento mantiene alta la concentrazione verso le fasi finali. I giallorossi esordiranno il prossimo 10 maggio, contro una tra Ternana e Pontedera. Le due formazioni si affronteranno domani e la vincente, come detto, se la vedrà con i giallorossi in un doppio confronto che metterà in palio l'accesso ai quarti di finale. Nel frattempo, quest'oggi la formazione di Leone ha affrontato i pari età del Napoli in un proficuo test amichevole disputato in terra partenopea. Il tecnico giallorosso ha potuto testare la condizione della squadra e di mantenere il ritmo partita contro un'avversaria probante, considerato che l'ultima gara ufficiale è stata giocata lo scorso 19 aprile. Da martedì comincerà la settimana di lavoro che porterà all'esordio nelle fasi finali: un momento atteso per tutto l'arco della stagione, con il Benevento che vuole essere protagonista.