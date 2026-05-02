Under 16, test col Napoli per il Benevento verso le fasi finali

I giallorossi sono concentrati verso il match del prossimo 10 maggio

under 16 test col napoli per il benevento verso le fasi finali
Benevento.  

L'under 16 del Benevento mantiene alta la concentrazione verso le fasi finali. I giallorossi esordiranno il prossimo 10 maggio, contro una tra Ternana e Pontedera. Le due formazioni si affronteranno domani e la vincente, come detto, se la vedrà con i giallorossi in un doppio confronto che metterà in palio l'accesso ai quarti di finale. Nel frattempo, quest'oggi la formazione di Leone ha affrontato i pari età del Napoli in un proficuo test amichevole disputato in terra partenopea. Il tecnico giallorosso ha potuto testare la condizione della squadra e di mantenere il ritmo partita contro un'avversaria probante, considerato che l'ultima gara ufficiale è stata giocata lo scorso 19 aprile. Da martedì comincerà la settimana di lavoro che porterà all'esordio nelle fasi finali: un momento atteso per tutto l'arco della stagione, con il Benevento che vuole essere protagonista

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