Benevento-Arezzo, designato l'arbitro della Supercoppa: tutti i dettagli Si tratta di un quinto anno che ha diretto il match giocato dalla Strega a Monopoli

Sarà Francesco D'Eusanio di Faenza a dirigere il match tra Benevento e Arezzo, in programma domani a partire dalle 20:30 per la seconda giornata di Supercoppa di Serie C. Si tratta di un profilo abbastanza esperto, essendo un quinto anno in Lega Pro. Il fischietto romagnolo ha soltanto un precedente con la squadra allenata da Floro Flores, tra l'altro abbastanza recente: si tratta del match giocato a Monopoli lo scorso 23 marzo. In quell'occasione, come noto, il Benevento perse col punteggio di 2-1, anche con qualche polemica sulla direzione di D'Eusanio in occasione delle marcature realizzate dai pugliesi. Al Vigorito, la squadra arbitrale di D'Eusanio sarà composta da Nicola Morea di Molfetta e Roberto D'Ascanio di Roma 2. Il quarto ufficiale sarà Gioele Iacobellis di Pisa. Come noto, nelle partite di Supercoppa non è previsto l'utilizzo dell'FVS.