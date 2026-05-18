Benevento, successo per "Cuore giallorosso": le premiate e tutte le foto Il concorso si è svolto in sinergia tra Benevento Calcio e Incas Caffè

Si è svolto questa mattina il concorso "Cuore giallorosso", promosso dal Benevento Calcio in sinergia con Incas e l'Ipsar "Le Streghe". Nello stabilimento dell'azienda sannita, situato nella zona industriale della città, si sono sfidati gli studenti dell'istituto in un concorso che li ha visti realizzare dei preparati a base di caffè. In palio c'erano due borse di studio dal valore di 500 euro, con i vincitori scelti da una giuria di cinque esperti, costituita da Rosanna Vigorito, la preside Paola Guarino, Carmine Iannone, Adolfo Pastore e Paola Rosa.

"Cuore giallorosso", un progetto territoriale

Il concorso è stato suddiviso in due prove. La prima è stata quella "tecnica", nel corso della quale gli studenti hanno realizzato un espresso a regola d'arte, utilizzando le miscele Incas Cuore Giallorosso, che come noto è stata creata in sinergia con il Benevento Calcio e distribuita al Ciro Vigorito (e non solo) in occasione delle gare interne del sodalizio sannita. La seconda prova, definita "Mixology", si è basata sulla realizzazione di cocktail originali a base di caffè. Tutte le realizzazioni sono state di ottima fattura, tant'è che i giurati hanno avuto non poche difficoltà nell'indicare i vincitori del concorso. Alla fine, la scelta è ricaduta su Margherita Luisa e Luana Borzillo. La prima si è contraddistinta per la realizzazione dell'espresso, mentre la seconda ha vinto la prova Mixology, realizzando un cocktail che ha colpito i giudici. A entrambe, come detto, sarà assegnata una borsa di studio da 500 euro. La premiazione ha chiuso un concorso importante che è soprattutto un progetto territoriale che punta a valorizzare i giovani e creare per loro delle opportunità formative concrete, oltre che a consolidare il rapporto tra il Benevento Calcio e il territorio.