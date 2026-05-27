Play off Serie C: stasera si scelgono le due finaliste Catania chiamato all'impresa dopo lo 0 a 4 dell'andata, Salernitana con chances intatte

Siamo pressochè alla resa dei conti. Delle quattro semifinaliste dei play off di srie C stasera ne rimarranno solo due. E saranno quelle che si giocheranno l'ultimo posto valido per la promozione in serie B. Le partite di andata hanno regalato verdetti per nulla banali. Soprattutto il 4 a 0 colto dall'Ascoli sul Catania può essere decisivo ai fini del risultato finale. A Massimino, nonostante tutto, è prevista la folla delle grandi occasioni. Molti avevano già acquistato il biglietto e vorranno esserci per puntare all'impresa storica. Gli etnei di Toscano, privi dello squalificato Jimenez, hanno poco da fare calcoli: devono vincere nei 90' con almeno 4 gol di scarto per portare la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Con 5 gol di scarto passerebbero loro alla finale. Tomei fa gli scongiuri, ma sa che non è affatto finita. Si gioca alle 21 e la gente catanese spera di sentir ripetere quella famosa frase tramandata da “Tutto il calcio minuto per minuto”: “Scusa Aneri, clamoroso al Cibali...”. Erano altri tempi, ma la suggestione resta e anche la voglia di lasciare ad altri questa categoria che poco si addice alla città siciliana.

A Brescia l'orgoglio granata

Salernitana con negli occhi ancora la beffa finale subita grazie alla prodezza in sforbiciata di Crespi: l'1 a 1 ha un po' annacquato la serata dell'Arechi, ma non ha annullato le chances dei granata che possono trovare il modo di approdare alla finalissima. Bisogna vincere al Rigamonti, considerato che nelle ultime 4 trasferte la Salernitana ha centrato ben 4 vittorie ( 2-1 col Trapani, 3-1 col Foggia, 3-2 con la Casertana, 2-0 a Ravenna), o almeno pareggiare e giocarsi tutto ai calci di rigore. Inizio della sfida le 20.

PLAYOFF – SEMIFINALE RITORNO

Union Brescia – Salernitana, ore 20:00 (andata 1-1)

Catania – Ascoli, ore 21:00 (andata 0-4)

Finale | gara d'andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale | gara di ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026

Nella foto dell'Ascoli Calcio il gol di Gori (Ascoli) nella gara d'andata al Del Duca