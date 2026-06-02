Benevento, per tre giallorossi niente vacanze: si suda già all'Imbriani Mehic, Ricci e Simonetti sgobberanno nella struttura di via Santa Colomba fino al 26 giugno

Al diavolo le vacanze. Dino Mehic, Pierluigi Simonetti e Giacomo Ricci ne hanno già sacrificato un bel pezzo sull'altare del ritrovamento della perduta condizione fisica.

Tre giocatori di valore, tre storie diverse.

Dino Mehic, centrocampista offensivo, passaporto italo-bosniaco, classe 2003, arrivato in giallorosso dalla Virtus Verona grazie ad un investimento cospicuo del Benevento. Mehic non ha mai convinto appieno, si è accontentato di spiccioli di partite, qualche volta convincendo, altre lasciando interdetti. Poi è arrivato questa fastidiosa “ernia dello sportivo” che lo ha praticamente tolto di mezzo nella parte decisiva della stagione.

Giacomo Ricci, 30 anni a settembre, esterno mancino, atleta esperto e quotato, anche lui cercato con insistenza allo scorso mercato estivo. Anche lui ci ha messo un po' per inserirsi, sembrando più di una volta un oggetto misterioso. Poi, proprio quando aveva trovato il gol (contro il Monopoli) e iniziava a convincere, è arrivata la rottura del crociato alla penultima di andata a Cava dei Tirreni. Ricci ha nel suo palmarès già 112 presenze in B (con Juve Stabia, Venezia, Bari e Cosenza) e tre in serie A col Parma. La sua convalescenza è durata già sei mesi, probabile che per il ritiro possa essere già a buon punto.

L'ultimo è Pierluigi Simonetti, l'ago della bilancia del gioco giallorosso, il giocatore capace di dare equilibrio alla manovra e scompaginare quella avversaria. Lui s'è fatto male il 9 febbraio, nei primi minuti di Benevento-Picerno. Un brutto colpo per il Benevento e per Floro Flores, che ha dovuto fare i salti mortali per trovare qualcuno che gli somigliasse appena. Difficile che possa essere pronto prima di agosto.

Tutti e tre sono già all'Imbriani a lavorare sodo e a sudare: lo faranno insieme al preparatore specializzato nel recupero degli infortunati, Gaetano Toto. Un mese in cui le vacanze saranno solo una pia illusione: termineranno il ciclo di preparazione all'Imbriani venerdì 26 giugno. Qualche giorno prima delle convocazioni per l'inizio della nuova preparazione. La speranza è che tutti e tre quel giorno abbiano recuperato un po' di tempo perduto.