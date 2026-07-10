Benevento, in arrivo un altro esterno difensivo Trattativa in chiusura con un difensore della Cremonese, che può giocare sia a destra che a sinistra

Messo il primo tassello sulla corsia mancina con l'arrivo di Pietro Beruatto, il Benevento si appresta a fare altrettanto sull'altra fascia, quella che ha già un inquilino di grande spessore come Eduardo Pierozzi.

La trattativa in corso con Leonardo Sernicola, viterbese di Civita Castellana, classe '97, è ad un punto avanzato e potrebbe essere chiusa ad ore. Il Benevento ha già un accordo col giocatore, deve solo affinare quello con la Cremonese, proprietaria del cartellino.

Esterno destro, ma all'occorrenza bravo a giocare anche sulla corsia mancina, Sernicola ha un'esperienza consolidata in serie B, dove conta la bellezza di 177 presenze (con 6 gol), oltre a 33 presenze in A. Cresciuto nelle giovanili di Roma e Lazio, ha poi vestito le maglie della Ternana, di Fondi, Matera, Sassuiolo, Virtus Entella, Ascoli, Spal e Cremonese. In grigiorosso si è consolidato come uno dei migliori difensori della cadetteria, conquistando la promozione in serie A al primo tentativo. In grigiorosso ha festeggiato le 100 presenze (sfida casalinga contro il Como). A Cremona era diventato una sorta di totem, ma l'anno scorso a gennaio accettò di andare in prestito a La Spezia per il girone di ritorno (20 partite, 1 gol) ed ha chiuso con una retrocessione inattesa.

Tornato a Cremona, ora è pronto ad una nuova avventura al Sud, dove è stato una sola volta al Matera nel 2017-18, dove guarda casa, c'era Gaetano Auteri in panchina e Luca Aprile era il preparatore dei portieri.

Ragazzi in uscita

Tra le tante voci di nuove entrate, ce ne sono altre di possibili uscite. Cantisani, l'ala che il Benevento prese lo scorso anno insieme a Tumminello dal Crotone, sembra destinato nuovamente al Pomezia. Anche Francesco Sena ha tante richieste: Foggia e Cerignola su tutti, ma lui sembra poter preferire il Savoia, che ha in panchina un suo vecchio allenatore nella Primavera giallorossa, Formisano. Anche per Mario Perlingieri si prospetta un nuovo prestito: c'è il Cerignola che bussa forte e il ragazzo di Torre Annunziata dopo due esperienza non proprio positive con Crotone e Cosenza, potrebbe ritrovare brillantezza e gol a Cerignola.