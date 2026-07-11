Benevento, sabato mattinata di riposo: allenamento nel pomeriggio I giallorossi continueranno a fare colazione e pranzo tutti insieme al Catering Messina

Sabato 11 luglio di mattina non è previsto alcun allenamento. E' una mattinata di riposo per i giallorossi, che si comporteranno però come se fossero in ritiro. Perchè, nonostante non ci sia la seduta mattutina di allenamento, i giocatori faranno colazione tutti insieme alle 10 presso il “Catering Messina” in via Avellino. Fermo restando che dalle 9 alle 11, magazzinieri e fisioterapisti saranno a disposizione subito dopo la colazione per eventuali esigenze, oltre al programma giornaliero, presso la sala fisioterapica e la sala medica dell'Antistadio Imbriani.

Ovviamente rimane confermato il pranzo dalle 12 alle 14 presso il Catering Messina, con i giallorossi ancora in gruppo.

Dopo il riposo mattutino, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio: alle 17,30 ci si ritroverà negli spogliatoi, alle 18 inizierà la seduta programmata all'Imbriani.