Benevento, Sernicola sarà il "quinto colpo" dell'estate giallorossa Il giocatore dovrebbe essere in città nei primi giorni della prossima settimana

Leonardo Sernicola (accento sulla “i”) sarà il quinto colpo di questa estate giallorossa. Senza contare il rinnovo di contratto con Luca Caldirola, che era già in forza al Benevento e si appresta a disputare la sua quinta stagione all'ombra della Dormiente.

Dunque per l'ex cremonese c'è da attendere solo l'ufficialità. Padella e Carli hanno già trovato l'accordo economico col giocatore, tanto che se non ci fosse stata la domenica a fare da spartiacque, il ragazzo di Civita Castellana sarebbe già arrivato in città. Ovvio che tra le società mancano ancora i carteggi, perchè la burocrazia esige i suoi tempi, ma in questi due giorni tutto dovrebbe andare a posto.

Previsioni: Sernicola dovrebbe essere in città tra lunedì e martedì e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Floro Flores per tuffarsi in questa sua nuova avventura in serie B. Un torneo che conosce bene, viste le 177 partite disputate, che se è finito male nell'ultimo anno con lo Spezia (retrocessione) è stato nelle stagioni precedenti un trampolino infallibile per raggiungere il massimo campionato (promozione in A con la Cremonese nel 21-22, bis a Pisa nel 24-25).

Giocatore di grande duttilità, pur essendo destro di piede ha giocato anche nella corsia mancina. Il Benevento era già entrato nel suo destino, visto che il suo primo gol in serie B l'ha segnato al Vigorito con la maglia della Virtus Entella addosso: storia del 29 settembre 2019 (1-1, vantaggio di Kragl, pari di Sernicola), già proprio l'anno della promozione in A del Benevento di Inzaghi.