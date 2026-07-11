Abbonamenti, sesto giorno di prelazione: il dato preciso Non molte tessere sottoscritte oggi, ma era il giorno i chiusura dei botteghini

Un'altra giornata non proprio eccezionale per il numero di abbonamenti staccati: appena 64 quelli di questo sabato. Facciamo la conta, come sempre: 170 il primo giorno, 222 al secondo, 122 al terzo, 137 al quarto, 114 ieri. Oggi si è toccato il minimo di questa prima settimana: appena 64. Il totale è di 829 e la media ovviamente scende. L'attenuante c'è: era sabato e molti ne hanno approfittato per una bella giornata al mare, ma soprattutto era la giornata di chiusura dei botteghini. Dunque si è potuto operare solo on line. Tanti comunque attendono che si avvicinino amichevoli e Coppa Italia per farsi pervadere dall'entusiasmo. Almeno è quello che si spera.

Proviamo a non trarre conclusioni e speriamo tanto che prima o poi ci sia l'attesa impennata. Giusto per non distrarci, ricordiamo la meta ambita di questa prima fase di prelazione: pareggiare i conti con i vecchi abbonati, 5.234. C'è comunque tempo fino al giorno 26 e in ogni caso c'è la possibilità quantomeno di avvicinarsi a quella cifra.