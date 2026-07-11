Benevento, mercato in uscita: il Sorrento vuole Starita Sena preferirebbe andare al Savoia per ritrovare il suo vecchio allenatore alla Primavera, Formisano

Gli uomini mercato del Benevento provano ad ottimizzare il loro lavoro. Evitano cioè di insistere su alcuni elementi se sono riusciti nell'intento di colmare il gap con altri. E' il caso di Sernicola, il cui arrivo per il momento “zittisce” altre voci come quella che portava a Distefano della Fiorentina (ma era stato a Carrara), o a Cocchi dell'Inter.

Il Benevento riflette sulla possibilità di chiudere altri affari. E' il caso di Pontisso, centrocampista di grande sostanza e abilità, ma che per il momento ha richieste molto consistenti. Il centrocampista friulano ha 29 anni ed è in scadenza col Catanzaro nel 2027: per questo aspira ad un contratto coi fiocchi e per la stessa ragione pensa di non rinnovare con la squadra calabrese. Su di lui ci sono tante società e piace anche al Benevento. Emanuele Padella lo conosce bene per averci giocato insieme a Vicenza, ma da qui a dire che il giocatore verrà di certo a Benevento ce ne passa.

Sul fronte delle cessioni, la società riflette anche sulla possibilità di dare via Angelo Talia. E' un 2003, dunque under, prossimo atleta bandiera: le altre squadre li cercano altrove, il Benevento ne ha alcuni in casa che possono far comodo. Difficile che possa muoversi, tra l'altro si sta allenando molto bene. Rimangono le richieste fatte dal Foggia di Auteri per Sena, Carfora e Viscardi. Anche per questi ragazzi della cantera giallorossa non mancano le richieste. Sena per esempio piace molto al Savoia e a lui piacerebbe tornare a giocare agli ordini di Formisano, che ha avuto già nella Primavera del Benevento.

Bisogna invece trovare squadre a Starita e Ferrara, entrambi over. Per l'attaccante napoletano, che torna dal prestito al Guidonia, si è fatto avanti il Sorrento. E' una trattativa che può andare avanti, perchè la squadra peninsulare ha messo seriamente nel mirino l'ex attaccante del Monopoli. Per Antonio Ferrara, che ha chiuso una stagione tormentata, non ci sono ancora tante richieste.