Benevento, è il giorno delle nuove maglie: allo Store il primo svelamento Cresce l'attesa tra i tifosi. Appuntamento alle 17:30 con la divisa celebrativa e quella da portiere

È partito il conto alla rovescia per la presentazione delle nuove divise del Benevento Calcio. Questo pomeriggio, alle ore 17:30, prenderà ufficialmente il via "B...lind! Non le vedi, le vivi", l'iniziativa con cui il club giallorosso svelerà ai tifosi la collezione della stagione 2026-2027. Il primo appuntamento è in programma allo Store Ufficiale di via del Pomerio 43, dove saranno presentate la maglia celebrativa e quella dedicata ai portieri, prime due divise della nuova linea che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato. Per l'occasione, la società ha previsto anche una promozione riservata ai sostenitori più tempestivi: i primi cinquanta tifosi che acquisteranno una delle nuove maglie potranno infatti usufruire di un'offerta speciale studiata per il lancio della collezione. L'evento di quest'oggi rappresenta soltanto il primo capitolo di un percorso che proseguirà nei giorni successivi. Il Benevento ha infatti annunciato altri due appuntamenti, in programma il 23 e il 27 luglio, durante i quali continuerà la presentazione delle nuove divise. Con "B...lind! Non le vedi, le vivi.", il club punta a trasformare il tradizionale lancio delle maglie in un'esperienza da condividere con la propria tifoseria, chiamata a scoprire dal vivo i nuovi colori che accompagneranno la nuova stagione, quella del ritorno in Serie B.