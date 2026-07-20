Benevento: serie B, questa.. conosciuta. Solo col Mantova nessun precedente Coi Virgiliani un'amichevole della Fiamma Sannita al Meomartini nel lontano 1965: c'era Zoff

Il ritorno in serie B del Benevento apre la strada ad alcune curiosità. La squadra sannita è tra le più “giovani” partecipanti a questo campionato cadetto. Un aggettivo che, ovviamente, si riferisce alle partecipazioni. Lo abbiamo detto più volte, la strega partecipa per la sesta volta al torneo di serie B. Solo Virtus Entella, Carrarese e Sutirol hanno una partecipazione minore, visto che sono quest'anno al loro quinto campionato cadetto. Da sottolineare che il Benevento ha anche due partecipazioni alla serie A, lì dove non sono mai state le tre squadre summenzionate.

La società con maggiori partecipazioni in serie B è il Modena che è al suo 55° campionato, appena una linea più giù l'Hellas Verona a 54. Seguono il Palermo a 48, il Padova a 40, il Pisa a 39 e il Vicenza a 38.

Altra curiosità è quella dei precedenti. Il Benevento ha già giocato con tutte le squadre di questo girone. Tranne che con una, il Mantova. I lombardi sono alla loro 17a partecipazione, ma non hanno mai incrociato il loro destino con la squadra giallorossa. Così la squadra giallorossa spazia dai 46 precedenti con l'Avellino (+ 4 di Coppa Italia) a quelli con la Juve Stabia (anche qui 46, ma con due spareggi andata e ritorno nel 90/91 e nel 2010-11), a quelli praticamente inesistenti con la formazione virgiliana.

Eppure una volta, la bellezza di 61 anni fa, il 30 dicembre 1965, il Mantova fece tappa al vecchio Meomartini per un'amichevole. Era di giovedì, l'avversario però non era la squadra giallorossa, ma la Fiamma Sannita di Tonino Napolitano, che quell'anno si regalò il derby col Benevento (unico nella storia) in serie D. Era il Mantova di Gustavo Giagnoni, di Beniamino Di Giacomo, dello svedese Jonson, ma soprattutto di un giovane Dino Zoff. Quella squadra guidata da Giancarlo Cadè vinse il campionato di serie B e tornò in A. Capitò di fare tappa a Benevento perchè, come riporta lo storico Nicola Russo nella collana “Il Benevento e la sua storia”, la squadra lombarda era reduce dalla trasferta di Trani e doveva recarsi la domenica successiva a Potenza. Così decise di fermarsi in zona a Benevento, dove accettò di fare quell'amichevole con la giovane Fiamma Sannita. Finì 8 a 1 per i virgiliani.