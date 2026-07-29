Benevento, "La Molisana" nuovo "Official Partner" per la stagione in B La Molisana rappresenta una dele più importanti eccellenze dell'industria agroalimentare italiana

Il Benevento Calcio e La Molisana si ritrovano ancora una volta a braccetto nel percorso della squadra giallorossa. Il prestigioso marchio torna a far parte tra gli "Official Partner" del Club per la prossima stagione sportiva.

Ad annunciarlo è la stessa società giallorossa con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"Quando due eccellenze italiane scelgono di condividere lo stesso percorso, nasce una collaborazione fondata su valori autentici, identità e ambizione.

È con questo spirito che il Benevento Calcio è lieto di annunciare l’ingresso de La Molisana tra gli Official Partner del Club per la stagione sportiva 2026/2027.

L’accordo unisce due realtà che, pur appartenendo a settori differenti, condividono una visione comune: la cultura del lavoro, la ricerca costante della qualità, il rispetto della tradizione e la capacità di innovare senza mai perdere la propria identità.

Da oltre un secolo, La Molisana rappresenta una delle più importanti eccellenze dell’industria agroalimentare italiana. Un marchio che ha saputo affermarsi in Italia e nel mondo grazie alla selezione delle migliori materie prime, al controllo diretto della filiera produttiva e alla continua attenzione verso l’innovazione, diventando un simbolo autentico del Made in Italy.

Per il Benevento Calcio questa partnership rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento del Club, che continua a sviluppare relazioni con aziende di assoluto prestigio, accomunate dalla volontà di investire in progetti fondati su credibilità, passione e visione strategica.

La collaborazione con La Molisana accompagnerà il Club nel corso della stagione sportiva 2026/2027, rafforzando un network di partner che credono nello sport come veicolo di valori, capace di promuovere il territorio, le eccellenze imprenditoriali e la cultura del fare impresa.

Il Benevento Calcio rivolge il più caloroso benvenuto a La Molisana, con l’auspicio che questa partnership rappresenti l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni, crescita e successi condivisi".