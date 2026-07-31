Benevento-Consorzio Stabile Medil, conferma della partnership

Il rinnovo dell'accordo conferma la sintonia tra due realtà che condividono la stessa visione

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Benevento.  

Prosegue anche nella stagione sportiva 2026/2027 il percorso condiviso tra il Benevento Calcio e il Consorzio Stabile Medil, che rinnova la propria partnership con il Club giallorosso per il secondo anno consecutivo, consolidando un rapporto fondato sulla condivisione di valori, sull’identità territoriale e sulla volontà comune di contribuire alla crescita del Sannio.

Il rinnovo dell’accordo conferma la sintonia tra due realtà che, pur operando in ambiti differenti, condividono una stessa visione: costruire valore attraverso serietà, competenza, responsabilità e attenzione verso il territorio e la comunità.

Il Consorzio Stabile Medil, oggi tra i principali gruppi italiani nel settore delle infrastrutture e delle grandi opere, rappresenta un’eccellenza imprenditoriale nata nel Sannio e capace di affermarsi a livello nazionale grazie a una crescita costante, fondata su innovazione, affidabilità e qualità. Principi che trovano piena sintonia con il percorso intrapreso dal Benevento Calcio, da sempre ambasciatore del territorio e punto di riferimento per l’intera comunità sannita.

Nel corso della passata stagione, la collaborazione tra Benevento Calcio e Consorzio Stabile Medil ha dato vita a iniziative dedicate alla sostenibilità, all’inclusione e alla valorizzazione del territorio, testimonianza concreta della volontà condivisa di utilizzare lo sport come strumento di crescita sociale e culturale.

Il rinnovo della partnership rappresenta quindi molto più di un accordo commerciale: è la conferma di un progetto comune che guarda al futuro con ambizione e responsabilità, nella convinzione che il successo di un territorio passi dalla capacità delle sue migliori realtà di fare squadra, condividere obiettivi e generare valore per le nuove generazioni.

Il Benevento Calcio rivolge un sentito ringraziamento al Consorzio Stabile Medil per la fiducia rinnovata e per la vicinanza dimostrata, con l’auspicio di vivere insieme una nuova stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

Insieme, per il Benevento. Insieme, per il Sannio. 

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