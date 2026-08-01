Amichevole, diretta Frosinone-Benevento LIVE

Il Benevento gioca l'ultima amichevole precampionato a Rieti. L'avversaria è il Frosinone di Alvini, formazione neopromossa in Serie A. Il test, quindi, fornirà indicazioni significative a quasi una settimana dal primo impegno ufficiale, in programma domenica prossima al Vigorito contro il Ravenna per il turno preliminare di Coppa Italia.
Frosinone-Benevento, il tabellino
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Zerbin. A disp.: Desplanches, Pisseri, Kone, Amey, Gelli, El Azzouzi, Kvernadze, Corrado, Oyono, Colley, Hasa. All.: Alvini
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Caldirola, Scognamillo, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. A disp.: Esposito, Sylla, Sernicola, Romano, Saio, Viscardi, Battista, Mehic, Siatounis, Kouan, Logan, Verdi, Mignani, Dalle Mura. All.: Floro Flores
Arbitro: Di Loreto di Terni. Assistenti: Bianchini di Perugia e Zezza di Ostia. Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino