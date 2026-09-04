Ascoli-Benevento, ecco i convocati: prima chiamata per Mannini I calciatori a disposizione di Floro Flores per la trasferta marchigiana

Definito l'elenco dei convocati di Floro Flores per il match di domani in programma al Del Duca contro l'Ascoli, con fischio d'inizio fissato alle 17:15. Assenti gli infortunati Romano, Simonetti e Verdi, oltre a Celia e Ricci che, come noto, non saranno inseriti nella lista over da parte del Benevento Calcio.

Ascoli-Benevento, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Sylla, Vannucchi;

DIFENSORI: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Saio, Scognamillo, Sernicola;

CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Mannini, Prisco, Siautonis, Talia:

ATTACCANTI: Cherubini, Lamesta, Logan, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello.

INDISPONIBILI: Romano, Simonetti, Verdi.