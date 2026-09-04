Ascoli-Benevento, ecco i convocati: prima chiamata per Mannini

Definito l'elenco dei convocati di Floro Flores per il match di domani in programma al Del Duca contro l'Ascoli, con fischio d'inizio fissato alle 17:15. Assenti gli infortunati Romano, Simonetti e Verdi, oltre a Celia e Ricci che, come noto, non saranno inseriti nella lista over da parte del Benevento Calcio.
Ascoli-Benevento, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Sylla, Vannucchi;
DIFENSORI: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Saio, Scognamillo, Sernicola;
CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Mannini, Prisco, Siautonis, Talia:
ATTACCANTI: Cherubini, Lamesta, Logan, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello.
INDISPONIBILI: Romano, Simonetti, Verdi.