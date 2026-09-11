Benevento-Hellas: torna dopo 10 anni come un orologio sincronizzato Storia del 10 settembre 2016: sulla panchina giallorossa c'era Baroni, oggi con gli scaligeri

Benevento-Hellas Verona, 10 settembre 2016. Dieci anni fa esatti, quasi un caso di “sincronicità”, come si fa con due orologi sincronizzati sulla stessa ora. Si usa dire che il nesso non sia affatto casuale. Basterebbe la presenza di Marco Baroni in entrambe le occasioni, la prima sulla panchina giallorossa, oggi su quella scaligera. Ma c'è di più. In quella squadra giallorossa che si regalò un fantastico 2 a 0 sui veneti (38' pt Falco, 36' st Ciciretti) c'erano in campo anche Padella, Melara e De Falco, che oggi sono parte integrante del nuovo Benevento di serie B. E sulla panchina gialloblù, accanto a Baroni, c'è un altro ex giallorosso: Daniele Buzzegoli. Un amarcord in salsa giallorossa. Quella partita del 2016 (sulla panchina scaligera c'era Fabio Pecchia) potrebbe essere catalogata come la prima volta tra le due squadre, sicuramente è la prima in un campionato, la serie B, dopo un prologo abbastanza estemporaneo in Coppa Italia il 22 agosto 1984.

Quella volta nella competizione tricolore

Quello era nientemeno che l'Hellas di Osvaldo Bagnoli, di Briegel ed Elkjaer, di Di Gennaro e Garella, quello che al termine della stagione avrebbe compiuto il miracolo dello scudetto. Il Benevento di Beppe Materazzi, di Beniamino Abate, Corino e Rocca, perse per 4 a 2, sotto i colpi del bomber danese Elkjaer, autore di una tripletta, e con un gol di Di Gennaro su calcio di rigore. Nella ripresa i sanniti accorciarono le distanze con Lunerti e Orati, uscendo a testa alta dal Bentegodi che respirava già aria di “grandeur”.

Il bilancio complessivo

Otto le sfide di campionato tra sanniti e scaligeri, 4 in B e 4 in serie A. Il bilancio parla di tre vittorie giallorosse, quattro dei veneti e un solo pareggio proprio in quella stagione inaugurale di serie B. Storia del 3 febbraio 2017. Giallorossi due volte in vantaggio, prima con Cissè, poi con Fabio Lucioni. Tra i due gol sanniti il pari di Luppi. Il 2 a 2 lo segna Pazzini a due minuti dalla fine su calcio di rigore per un fallo di Venuti. Dopo la trasformazione vengono espulsi lo stesso Pazzini e mister Baroni. L'Hellas termnò secondo e fu promosso, seguito dal Benevento che giocò dei play off da favola.

In serie A la doppietta di Diabatè

L'anno dopo le due squadre si ritrovarono in serie A. Il Benevento (in dieci dal 37' per l'espulsione di Antei) ancora tra le mani di Baroni perse all'ottava giornata al Bentegodi per un gol al 74' di Romulo. Al ritorno si rifece con De Zerbi in panchina (4 aprile 2018): 3 a 0 grazie allo splendido gol da fuori area di Letizia e alla doppietta di Cheick Diabatè. Tornate insieme in B le due squadre si scambiarono i convenevoli, l'Hellas passando al Vigorito con un gol di Matos, ma soprattutto con “cucchiaio” fallito dal dischetto da Massimo Coda. I giallorossi si rifecero al ritorno con un netto 3 a 0 e con una tripletta dello stesso bomber di Cava de' Tirreni. Le ultime due sfide entrambe in serie A sono due vittorie degli scaligeri: 3-1 al Bentegodi, 3 a 0 al Vigorito. Cosìcchè l'ultima vittoria casalinga del Benevento sul Verona risale al 4 aprile del 2018, sempre nella massima serie. Otto anni fa.