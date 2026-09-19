Serie B / Diretta Carrarese-Benevento, LIVE La testuale del match valido per la quinta giornata di campionato

Il Benevento vuole dare continuità alla vittoria conquistata contro il Verona nella scorsa giornata. L'obiettivo dei giallorossi è quello di arrivare alla lunga sosta con un altro risultato positivo, in modo da allontanarsi ulteriormente dalla zona play out. A Carrara, i giallorossi affrontano l'ultima in classifica (un punto in quattro partite), ma che ha tanta voglia di riscatto dinanzi ai propri tifosi.

Carrarese-Benevento, il tabellino

CARRARESE (3-4-1-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Dagba, Martini, Schiavi, Rubino; Rouhi; Abiuso, Marconi. A disp.: Garofani, Ravaglia, Macchioni, Belloni, Cissé, Topalovic, Bonfanti, Braunoder, Finotto, Romani, Cudrig, Parlanti. All.. Cioffi

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi, Pierozzi, Scognamillo, Saio, Sernicola; Kouan, Maita, Siatounis; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Esposito, Sylla, Prisco, Caldirola, Cherubini, Dalle Mura, Mannini, Beruatto, Schimmenti, Mignani, Talia, Tumminello. All.: Floro Flores

Arbitro: Abisso. Assitenti: Galimberti e Lauri. Quarto ufficiale: Eremitaggio. VAR e AVAR: Rutella e Aureliano