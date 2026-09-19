Edizione
Benevento
SPORT
Home
Benevento Calcio
Classifica
Risultati
Foto
Video
Calcio Giovanile
Foto
Video
Rugby
Foto
Video
Altri Sport
Foto
Video
SEZIONI
Home
Politica
Cronaca
Attualità
Dai Comuni
Sport
Economia
Cultura
Cucina
EDIZIONI
Prima Pagina
Italia
Mondo
Campania
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
ALTRO
Chi Siamo
Contatti
Pubblicità
Privacy
PRIMA PAGINA
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
CAMPANIA
ITALIA
MONDO
Toggle navigation
sabato 19 settembre 2026
| Direttore Editoriale:
Antonio Sasso
Home
Sport
Benevento Calcio
Classifica
Risultati
Foto
Video
Calcio Giovanile
Primavera
Under 17
Under 16
Under 15
Scuola Calcio
Foto
Video
Rugby
Foto
Video
Altri
Foto
Video
Il Benevento espugna Carrara con un gol di Prisco: tutte le foto del match
Gli scatti realizzati da Mario Taddeo
a cura di
Redazione Ottopagine
sabato 19 settembre 2026 alle 17:21
Benevento
.
Ultime Notizie
Benevento, prima vittoria in trasferta: Vannucchi e Prisco protagonisti
Primavera, Benevento straripante: cinque reti al Cosenza
Carrarese-Benevento, Prisco: "Che liberazione il gol. Vittoria importante"
Miasmi, nuovo stop a lavori impianto biometano. Comitato: serve chiarezza VIDEO
Carrarese-Benevento, Floro Flores: "Vittoria di cuore e sacrificio"