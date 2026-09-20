Benevento, vittoria esterna in B... quattro anni dopo L'ultima volta il giorno dell'Immacolata del 2022, quando la strega espugnò il campo del Parma

Circa 4 anni, 1381 giorni, per rivivere quella gioia particolare che dà una vittoria in trasferta nel campionato di serie B. Tanti ne sono serviti al Benevento per fare festa lontano dal suo stadio e sentire ancora il gusto del successo in trasferta nel torneo cadetto. L'ultima volta fu l'8 dicembre del 2022, festività dell'Immacolata, un bel giorno in un anno poco felice, terminato con la fatale retrocessione in serie C. Si giocava al Tardini di Parma, sulla panchina un nome altisonante, quello del capitano dell'Italia campione del mondo 2006, Fabio Cannavaro. Il gol lo realizzò Francesco Forte, in giallorosso fino a gennaio, quando traslocò nelle Marche alla corte dell'Ascoli.

Accadde di tutto dopo la bella rete di Forte, imbeccato magnificamente da Farias, al 20' della prima frazione di gioco: tra i pali della squadra emiliana c'era Chichizola, l'attuale portiere del Modena. Dopo il gol, prima Paleari parò un rigore al “Mudo” Vasquez, poi nel finale si fece espellere El Kaouakibi, lasciando la squadra in dieci, costretta a difendersi coi denti dal ritorno del Parma. Quella vittoria coincise anche con l'ultima volta in cui il Benevento riuscì ad ottenerne due di fila nel campionato di B: dopo aver vinto a Parma, appena tre giorni dopo, l'11 dicembre, la strega ebbe ragione del Cittadella grazie ad un gol del colombiano Tello.

Nella foto Taddeo il gol di Forte al Parma, ultima vittoria in trasferta in serie B