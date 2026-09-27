Vigorito: "Credete nei vostri sogni", l'augurio al San Giorgio la Molara Il club fortorino si è presentato nella Notte del Giuramento. Presente una delegazione del Benevento

A San Giorgio la Molara è andata in scena la seconda notte del giuramento, con la squadra che si è presentata in vista del campionato di Seconda Categoria. Presente anche il Benevento Calcio, a conferma di una partnership sempre più costante tra le due realtà sannite, attraverso il direttore tecnico Marcello Carli e il responsabile del settore giovanile Simone Puleo. A sorpresa, anche il presidente Vigorito ha raggiunto San Giorgio la Molara, ottenendo una calorosa accoglienza da parte dei presenti: "È bello vedere che il Benevento comincia ad affacciarsi anche in provincia. Il fatto che ci siano degli amici che abbiano deciso di mettere un pallone su prato verde fa immenso piacere, ma soprattutto è di buon auspicio per il futuro. Se questo posto non mi fosse così caro, allora non sarei venuto. Qui c'è gente molto affezionata che ti fa sentire il calore e merita il sacrificio di arrivarci, anche se con difficoltà". Sul palco, Vigorito ha espresso parole d'elogio nei confronti della realtà fortorina, e si è rivolto direttamente ai giovani: "Non mollate mai. Inseguite i vostri sogni al massimo. Non dovete mai arrendervi, perché se lo fate una volta allora lo farete per una vita intera. Quando trovere un ostacolo, al posto di superarlo tornerete indietro. Gli uomini veri vi hanno insegnato due cose: l'orgoglio e l'amore per il vostro paese che dovete avere nel cuore sempre. Vi aspetto allo stadio".

Maurizio Panfilo Corvino: "Legame col Benevento troppo importante"

Entusiasta il presidente del San Giorgio la Molara, Maurizio Panfilo Corvino: "Il legame con il Benevento è molto importante noi, attraverso la collaborazione con le scuole calcio e le giovanili. Quest'anno il nostro obiettivo è vincere, senza alcun dubbio. Il calcio è fatto di uomini e abbiamo messo in campo tutti gli ingredienti per cercare di decollare". Tra le fila del San Giorgio la Molara c'è anche Alessandro Marotta, ex calciatore del Benevento: "Ci conoscevamo da tempo, è una persona squisita. Marotta ci porterà esperienza e immagine. Per noi è un top in assoluto, non potevamo fare di meglio".