Benevento settore giovanile, Puleo: "Per noi è un anno di assestamento" Il responsabile del vivaio: "L'obiettivo principale resta quello di portare elementi in 1^ squadra"

Nell'ambito della presentazione del San Giorgio la Molara, era presente anche Simone Puleo. Il responsabile del settore giovanile del Benevento Calcio ha sottolineato: "Ben vengano queste serate e che ci siano queste scuole calcio nel territorio che possano permettere al Benevento di rinfoltire i ranghi. È un contesto positivo, anche perché simili realtà permettono di crescere in maniera educata con l'ambizione di compiere il salto nel professionismo". Da qualche settimana sono i iniziati i campionati giovanili, con Puleo che ha raccontato così le proprie impressioni: "Le sensazioni sono positive. La promozione in Serie B della prima squadra ci ha permesso di tornare nei campionati dedicati alle società di Serie A e B, con gironi in cui sono presenti realtà importanti del nostro calcio. Per noi è un anno di assestamento, per poi tornare a cercare di lottare per qualcosa di più importante. A prescindere da questo aspetto, l'obiettivo resta sempre lo stesso: cercare di portare più giovani possibili in prima squadra".