Amichevole / Diretta Frosinone-Benevento 2-0, raddoppio di Calò LIVE Segui la testuale del match tra ciociari e giallorossi

Allo Stirpe si affrontano Frosinone e Benevento in amichevole. La lunga sosta dei campionati di Serie A e B ha spinto entrambe le società a organizzare un test, in modo da tenere il ritmo partita in vista della ripresa che avverrà il prossimo 10 ottobre. L'amichevole è visibile in diretta televisiva su Ottochannel canale 16.

45' - Termina il primo tempo. Frosinone-Benevento 2-0

36' - Siatounis supera Calò e calcia in porta: Desplanches respinge

34' - Raddoppio di Calò direttamente su punizione dalla lunga distanza

31' - Nessun problema per Beruatto che rientra in campo

29' - Beruatto a terra dopo un contrasto: si valutano le condizioni

28' - Palla dalle retrovie per Cittadini che da pochi passi sfiora il raddoppio

26' - Il Frosinone va vicino al gol con Monterisi che sfrutta una uscita sbagliata di Esposito per andare alla conclusione, ma la palla va di poco fuori

22' - Il Benevento attacca, ma il Frosinone chiude bene gli spazi

17' - Frosinone pericoloso con Ghedjemis che, servito da Tchato, ha calciato di poco fuori dopo una deviazione

9' - Frosinone in vantaggio. Sul filo del fuorigioco, Cittadini calcia in piena area: Esposito ci arriva, ma non riesce a evitare il gol con la palla che tocca prima il palo e poi si deposita in rete

3' - Ripartenza Benevento con Okereke che calcia dal limite, ma viene neutralizzato da Desplanches

1' - Inizia la partita

Frosinone-Benevento 2-0, il tabellino

FROSINONE (3-5-2): Desplanches; Cittadini, Akpoguma, Monterisi; Tchato, El Azzouzi, Calò, Masini, Bracaglia; Ghedjemis, Zerbin. A disp.: Pisseri, Capanna, Greco, Grande, Taddei, Colafrancesco, Marchetti, Esposito, Castroreale. All.: Alvini

BENEVENTO (4-3-3): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita; Talia; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Sylla, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Romano, Kouan, Logan, Mignani, Donatiello, Tumminello. All.: Floro Flores

Arbitro: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Barone di Roma 1 e Zezza di Ostia Lido

Marcatori: 9'pt Cittadini, 34'pt Calò