Amichevole / Diretta Frosinone-Benevento 2-0, raddoppio di Calò LIVE

Allo Stirpe si affrontano Frosinone e Benevento in amichevole. La lunga sosta dei campionati di Serie A e B ha spinto entrambe le società a organizzare un test, in modo da tenere il ritmo partita in vista della ripresa che avverrà il prossimo 10 ottobre. L'amichevole è visibile in diretta televisiva su Ottochannel canale 16.
45' - Termina il primo tempo. Frosinone-Benevento 2-0
36' - Siatounis supera Calò e calcia in porta: Desplanches respinge
34' - Raddoppio di Calò direttamente su punizione dalla lunga distanza
31' - Nessun problema per Beruatto che rientra in campo
29' - Beruatto a terra dopo un contrasto: si valutano le condizioni
28' - Palla dalle retrovie per Cittadini che da pochi passi sfiora il raddoppio
26' - Il Frosinone va vicino al gol con Monterisi che sfrutta una uscita sbagliata di Esposito per andare alla conclusione, ma la palla va di poco fuori
22' - Il Benevento attacca, ma il Frosinone chiude bene gli spazi
17' - Frosinone pericoloso con Ghedjemis che, servito da Tchato, ha calciato di poco fuori dopo una deviazione
9' - Frosinone in vantaggio. Sul filo del fuorigioco, Cittadini calcia in piena area: Esposito ci arriva, ma non riesce a evitare il gol con la palla che tocca prima il palo e poi si deposita in rete
3' - Ripartenza Benevento con Okereke che calcia dal limite, ma viene neutralizzato da Desplanches
1' - Inizia la partita
Frosinone-Benevento 2-0, il tabellino
FROSINONE (3-5-2): Desplanches; Cittadini, Akpoguma, Monterisi; Tchato, El Azzouzi, Calò, Masini, Bracaglia; Ghedjemis, Zerbin. A disp.: Pisseri, Capanna, Greco, Grande, Taddei, Colafrancesco, Marchetti, Esposito, Castroreale. All.: Alvini
BENEVENTO (4-3-3): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita; Talia; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Sylla, Sernicola, Simonetti, Schimmenti, Romano, Kouan, Logan, Mignani, Donatiello, Tumminello. All.: Floro Flores
Arbitro: Di Marco di Ciampino. Assistenti: Barone di Roma 1 e Zezza di Ostia Lido
Marcatori: 9'pt Cittadini, 34'pt Calò