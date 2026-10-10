Serie B / Diretta Benevento-Cesena, le formazioni ufficiali LIVE Segui la testuale del match tra giallorossi e bianconeri

Al Vigorito si affrontano Benevento e Cesena per la sesta giornata di Serie B. Dopo la lunga sosta del campionato, le due formazioni sono a caccia di un risultato positivo per la continuità. La Strega è reduce da due vittorie consecutive, mentre i romagnoli sono ancora imbattuti.

Benevento-Cesena, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Beruatto; Koaun, Maita, Siatounis; Lamesta, Salvemini, Okereke. A disp.: Esposito, Caldirola, Cherubini, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Schimmenti, Romano, Mignani, Talia, Verdi, Tumminello. All.: Floro Flores

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Dalla Vecchia; D'Andrea, Shpendi, Pagano. A disp.: Fontana, Natta, David, Gelli, Francesconi, Druiventak, Guidi, Magni, Piacentini, Lontani, Fiori, De Benedetti. All.: Diamanti

Arbitro: Ferrieri Caputi. Assistenti: Costanzo e Ricci. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR e AVAR: Piccinini e Di Vuolo