Under 15, il Benevento schianta l'Arezzo con cinque reti Seconda vittoria consecutiva per la squadra guidata da Grande

Arezzo-Benevento 0-5

Arezzo: Ciucchi, Patronelli (8'st Squillace), Anichini (24'st Comparini), Neri, Vannelli (24'st Mormii), Conti, Kola, Giovannelli (16'st Gheri), Sbrolli (24'st Scarnelli), Ghinassi (8'st Rossi), Zacchei (16'st Acefalo). A disp.: Sorbini, Bigi. All.. Peruzzi

Benevento: Fabi, Fasiello (23'st Fisciano), Cuciniello (28'st Migliaccio), Fedele (35'st Gravina), Caruso (35'st Delli Carri), Fortunato, Ediahe (28'st Martone), Mastrovito (23'st Cappello), Lodi (23'st Crocifoglio), Giannattasio (23'st Giannone), Pinto. A disp.: Boccia. All.: Grande

Arbitro: Norci di Arezzo. Assistenti: Caponi di Empoli e Giovanili di Arezzo

Marcatori: 5'pt Lodi su rig., 2'st Giannattasio su rig., 8'st Pinto, 18'st Cuciniello, 26'st Cappello

Seconda vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento. La formazione allenata da Grande si è imposta in casa dell'Arezzo con il netto risultato di 5-0. I giallorossi hanno sbloccato il risultato dopo cinque minuti, grazie a un calcio di rigore trasformato da Lodi. Nella ripresa, Giannattasio ha raddoppiato, anche lui dagli undici metri. Poi il Benevento ha preso il largo con le marcature di Pinto, Cuciniello e Cappello che hanno portato il risultato sul definitivo 5-0. Gli stregoncini balzano a quota 9 punti e nella prossima giornata se la vedranno contro la Lazio in terra capitolina.